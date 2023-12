Nuno Espírito Santo nommé entraîneur de Nottingham Forest

La valse des entraîneurs se poursuit. Hier, Nottingham Forest, dix-septième de Premier League, a annoncé le départ de son entraîneur. «Steve Cooper a été relevé aujourd’hui de ses fonctions d’entraîneur-chef de Nottingham Forest, après plus de deux ans à sa tête. Nous remercions Steve pour son dévouement et son engagement pendant son séjour avec nous, ainsi que pour le lien incroyable qu’il a forgé avec nos supporters et la ville de Nottingham», a indiqué le communiqué de presse.

La suite après cette publicité

Pour le remplacer, l’écurie anglaise a décidé de miser sur Nuno Espírito Santo. Le Portugais, libre depuis son départ d’Al-Ittihad, était le favori de la presse britannique. «Nuno rejoint le club pour un contrat de deux ans et demi et prendra en charge son premier match samedi lorsque Forest affrontera Bournemouth au City Ground», a indiqué Nottingham Forest. Il revient donc en Premier League, lui qui a déjà officié du côté de Wolverhampton.