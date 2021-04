FC Metz - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

La dernière rencontre du PSG en Ligue 1 a été pour le moins folle. Les troupes de Mauricio Pochettino s'étaient imposées sur le score de 3-2 à la maison face à l'ASSE, dans un match où on a eu droit à un temps additionnel de folie. Désormais à un petit point du LOSC, le champion de France peut passer, provisoirement du moins, devant l'écurie nordiste en cas de victoire à Metz cet après-midi (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 17h).

En face, les Grenats sont clairement dans le dur après une bonne première partie de saison. Ils sont sur une série de quatre défaites sur leur pelouse, et n'ont plus gagné depuis deux mois en Ligue 1. De bon augure pour un PSG létal en déplacement. La première confrontation de la saison avait accouché d'une victoire parisienne 1-0 au Parc des Princes.

Marquinhos et Bernat, seuls absents parisiens

Pour ce match, Frédéric Antonetti va miser sur un 3-5-2 assez habituel, avec quelques absences tout de même. Oukidja sera dans les cages, protégé par un trio Boye-Kouyaté-Bronn. Sur les flancs, on retrouvera Udol et Centonze, avec Maiga et Sarr dans l'entrejeu. Légèrement devant eux, Boulaya, qui tentera de servir le duo Yade-Gueye aux avant-postes.

Mauricio Pochettino, lui, peut enfin avoir le sourire, puisque pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas tant de blessés que ça dans son effectif. Navas sera aligné dans le rôle de portier, avec Bakker, Kimpembe, Kehrer et Florenzi en défense. Paredes et Verratti composeront le duo du milieu, derrière cette ligne de trois Mbappé-Neymar-Di Maria. Enfin, Moise Kean sera la référence parisienne offensive cet après-midi.

Ne ratez aucun match du PSG avec l'offre CANAL, aussi simple qu'efficace : pour seulement 21,99€ / mois et sans aucun engagement, vous pourrez regarder Metz - PSG - aujourd’hui ainsi que les prochaines rencontres du PSG. Attention, cette offre est à saisir de toute urgence car elle est susceptible d’être limitée dans le temps. Alors profitez de cette offre tant qu'elle est disponible à ces conditions ici.