Nice : Florent Ghisolfi explique la rumeur Lloris

À 36 ans, Hugo Lloris était annoncé sur le départ cet été. Envoyé à la Lazio, le portier de Tottenham (dont le contrat court jusqu’en 2024) a également été annoncé de retour à Nice, son club de coeur. Au final, Lloris n’a pas quitté Londres et les Aiglons, par la voix de Florent Ghisolfi, ont expliqué cette rumeur fabriquée de toute pièce par un agent.

«C’est une histoire révélatrice du foot actuel et de l’impact des réseaux sociaux. Dans les dernières minutes du mercato un agent a tenté de le faire résilier son contrat à Tottenham avec la carotte Nice, ils ont ensuite fait fuiter l’info d’un refus pour l’atteindre. Il n’a pas refusé Nice puisque concrètement le club ne lui a rien proposé. Comme je lui avais dit en fin de saison dernière, on a fait le choix Bulka. Et nous n’avons jamais imaginé, sportivement et financièrement, la possibilité que Hugo vienne en numéro 2 à Nice. Mais c’est un enfant du pays, il aime le club. C’est un projet qui peut lui correspondre dans le bon timing. On l’a dans un coin de la tête», a-t-il confié à Nice-Matin.