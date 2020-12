Metz-OL : la réaction à chaud de Rudi Garcia

On arrête plus l'Olympique Lyonnais. Vainqueur du FC Metz (3-1) grâce à un doublé de Karl Toko Ekambi, le club rhodanien revient à deux longueurs du PSG avant le choc de la semaine prochaine au Parc des Princes. Interrogé quelques minutes après la rencontre, Rudi Garcia se montrait plutôt satisfait malgré l'expulsion de Cherki en fin de match.

« La nouvelle moins bonne c'est l'expulsion de Cherki, j'ai trouvé les deux cartons rouges très sévères. On a obtenu ce qu'on était venus chercher à savoir une victoire. Elle aurait pu être plus large car on a eu beaucoup d'occasions et on aurait été bien inspirés de mettre plus de buts. Mais je n'oublie pas non plus que Metz aurait pu mener 1-0 sans le penalty arrêter par Anthony Lopes. On est satisfaits, on voulait absolument rester sur le podium et profiter des confrontations directes de ce week-end, » a ainsi décrypté Rudi Garcia au micro de Téléfoot.