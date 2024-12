Real Madrid : les révélations fortes d’un ancien employé sur l’avenir de Vinicius Jr

Vinicius Junior ne serait pas aussi intouchable que prévu à Madrid. Selon Manolo Romero, ancien recruteur qui a passé plus de 20 ans au Real Madrid, le Brésilien pourrait quitter le club en cas d’offre exceptionnelle venue d’Arabie saoudite. Pour l’ancien membre de l’organigramme madrilène, Florentino Peréz ne retiendrait pas sa superstar, si une offre de 300 millions d’euros venait à être proposée par un club du pays du Golfe pour l’ailier de 24 ans.

«J’étais convaincu que Vinicius Junior partirait. S’ils (les clubs saoudiens, ndlr) viennent avec plus de 300 millions d’euros sur la table, je suis convaincu que Florentino le vend, qu’il l’emmène même à l’aéroport dans sa voiture. C’est que 300 millions, c’est beaucoup d’argent. Je pense que l’enfant gâté de Florentino sera Mbappé. Il a couru sept ans après lui», a lancé Romero dans les colonnes de Sport. Vinicius Junior ne serait d’ailleurs, lui non plus, pas totalement insensible à un potentiel intérêt des millions venus d’Arabie saoudite.