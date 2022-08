L'ascension fulgurante d'Amine Salama

Il y a des joueurs qui passent par le parcours classique, à savoir centre de formation, puis passage chez les pros. Et il y a les OVNIS, les exceptions. Et ils ne sont pas si nombreux que cela. Et souvent, ces talents bruts qui ont pris des chemins détournés pour parvenir au football professionnel sont de sacrés phénomènes. C'est le cas d'Amine Salama. Et vous n'avez pas pu le rater si vous avez suivi le début de saison de Ligue 1 avec son but et sa passe décisive avec l'Angers SCO en seulement 79 minutes de carrière en L1 ! Un style déroutant, percutant qui ne passe pas inaperçu, mais que la Ligue 1 a failli rater.

Il faut dire qu'il y a un an, le Franco-Marocain n'avait pas forcément prévu d'évoluer face à Nantes, Auxerre ou Brest avant sans doute d'affronter le PSG, l'OM et Monaco dans les semaines à venir. Salama évoluait en R1, l'équivalent de la sixième division et se remettait d'une grave blessure. C'est un essai à Dunkerque durant l'hiver qui fait basculer sa carrière. Parti pour intégrer l'équipe réserve du club nordiste, il claque d'entrée quelques triplés, tape dans l'œil du coach de l'équipe première qui l'intègre finalement avec les pros. Là encore, il brille quasiment instantanément et après des entrées en jeu concluantes et ne quittera plus les pros, multipliant même les titularisations. Son style singulier, grand, vif, très mobile (que l'on pourrait comparer modestement à Zlatan Ibrahimovic autant pour sa trajectoire et sa capacité à hausser son niveau de jeu), très technique, et qui joue beaucoup avec la semelle attise rapidement la convoitise de trois clubs de Ligue 1.

Lille, Strasbourg et Angers viennent aux informations. C'est finalement Angers qui aura les faveurs du joueur. Alors qu'il n'est pas attendu immédiatement à ce niveau là, Amine Salama attire l'attention quasi immédiatement de Gérald Baticle, qui tombe sous le charme du joueur et le potentiel énorme du garçon qui bouscule la hiérarchie établie. Au point de disputer les matchs amicaux durant lesquels il est décisif d'entrée. Logiquement, le technicien scoïste compte sur lui avec les pros et le fait entrer en jeu. Et Salama le fait avec une déroutante facilité. Car chez l'ancien de Montrouge, qui a été dirigeant de l'équipe B et même arbitre de touche, sa faculté de s'adapter marque tout de suite. S'il continue comme cela, nul ne sait où s'arrêtera le phénomène Salama qui a déjà dépassé les frontières de l'Hexagone. Walid Regragui suit le n°11 du SCO, qui aurait d'ailleurs opté pour la sélection marocaine. Le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas pourrait d'ailleurs l'appeler pour les prochains rassemblements d'une équipe qui va, rappelons-le, participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.