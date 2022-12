Accord Saint-Etienne - Auxerre pour Gaëtan Charbonnier !

La suite après cette publicité

Priorité offensive de l'ASSE pour le mercato d'hiver, Gaëtan Charbonnier va bel et bien s'engager dans les prochaines heures avec l'AS Saint-Etienne. Pourtant, l'affaire a bien failli ne pas se faire. Comme nous vous le révélions mardi, l'AJA n'avait que peu apprécié la manœuvre des Verts qui étaient entrés en discussion direct avec l'ancien meilleur buteur de Ligue 2 avec Brest en 2019 (27 buts), et qui n'est pas vraiment utilisé depuis le retour en Ligue 1 du club icaunais (6 apparitions - 1 but en L1).

Selon nos informations, les relations se sont apaisées entre les deux clubs et un accord a été trouvé ces dernières heures entre les différentes parties. L'attaquant de 33 ans, en fin de contrat en juin prochain, va rejoindre le Forez pour y signer un contrat de 2 ans et demi et un salaire oscillant entre 50 et 60 000 €. L'AJA qui réclamait 3 M€ il y a quelques heures a revu ses prétentions à la baisse. Mais l'ASSE, qui va récupérer un buteur habitué aux joutes de la Ligue 2, devra tout de même débourser 1 M€ bonus compris pour signer l'attaquant formé au PSG. Une belle affaire financière pour Auxerre.