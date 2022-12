Mercato : l'AJA en colère contre Saint-Etienne !

En grande difficulté sportive et en position de lanterne rouge au classement de L2, l'AS Saint-Etienne est à la recherche de renforts pour le mercato hivernal. Il est sur le point d'y parvenir avec un première recrue de poids en la personne de Gaétan Charbonnier. L'ancien meilleur buteur de Ligue 2 avec Brest en 2019 (27 buts), et qui avait grandement œuvré à la montée de l'AJ Auxerre en Ligue 1 avec 17 buts marqués, ne joue quasiment plus avec l'AJA dans l'élite (6 apparitions - 1 but).

En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 33 ans s'est mis d'accord pour rejoindre l'ASSE dès cet hiver pour un contrat de 2 ou 3 ans et un salaire oscillant entre 50 et 60 000 €. Seul problème, si Jean-François Soucasse, le président exécutif de l'AS Saint-Etienne s'est mis d'accord avec le joueur, il l'a fait sans prévenir le club auxerrois. Selon nos informations, cette situation n'a pas du tout plu à la direction de l'AJA, qui demande désormais 3 M€ pour libérer son attaquant de 33 ans. Un montant bien trop élevé pour les finances des Verts et pour un attaquant d'un tel âge... A suivre.