PSG : les réponses de Luis Enrique sur la concurrence de l’OM en Ligue 1

Après huit journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est deuxième du classement, avec un point de moins que l’Olympique de Marseille et un de plus que Strasbourg et Lens. La saison dernière, à la même époque, Paris avait repris le leadership à Monaco sur le fil (égalité de points, mais une meilleure différence de buts). Cependant, le visage séduisant affiché par les Marseillais en championnat fait croire à certains observateurs que les champions d’Europe en titre devront s’employer davantage cette saison pour être sacrés champions de France. D’autres estiment, en revanche, que Luis Enrique a dû composer avec une avalanche de blessures (Dembélé, Doué, Marquinhos, Ruiz, Neves) et qu’il a surtout privilégié la Ligue des Champions.

Qui dit vrai ? Présent cet après-midi en conférence de presse, avant le déplacement de demain à Brest, Luis Enrique a tout d’abord indiqué que les observateurs jugeaient son équipe uniquement au travers des résultats et non sur sa façon de jouer, même avec un onze remanié. « Vous faites l’analyse en fonction des résultats. J’ai vu la même équipe en championnat qu’en Ligue des Champions. La même identité, des joueurs différents parce qu’on a dû changer des joueurs parce qu’on a eu des blessures. On a fait la même chose en L1 qu’en C1, mais il y a eu différents résultats », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

«Vous êtes préoccupés parce que l’équipe a un point de moins (que l’OM), moi non»

« En tant que coach, je suis tranquille et confiant parce que j’ai vu la même chose. C’est ton travail d’analyser pourquoi ça marche ou pas selon toi. Tu dois voir chaque match dans différents contextes. On cherche à jouer de la même manière, mais ce sont différentes circonstances surtout autour de chaque match. J’ai vu la même mentalité et la même identité en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions, la même que la saison dernière ». Enfin, l’Espagnol a fait savoir que la position actuelle du PSG derrière l’OM n’était pas une source d’inquiétude.

« Vous êtes préoccupés parce que l’équipe a un point de moins (que l’OM, ndlr), moi non. En tant qu’entraîneur du PSG, je ne me préoccupe pas des autres. Nous sommes prêts. On n’utilise pas comme excuse les différentes circonstances qu’on a eues, il faut savoir gérer ça. C’est ce qu’on fait. Et je me répète, j’ai vu la même équipe en championnat qu’en Ligue des Champions. Plus que récupérer la première place, notre préoccupation c’est de gagner les matches. De gagner les deux matches à l’extérieur à Brest et Lorient. Chercher à gagner tous les matches. C’est très difficile, mais on a de l’expérience ». Le message est passé !