Vidéo : Twitter détruit Hugo Lloris après sa disasterclass

Newcastle était en mission ce dimanche et l’objectif était clairement d’abattre l’ennemi. Chose qui a été faite de manière remarquable puisque les Magpies ont étrillé Tottenham (6-1, 32e journée de Premier League) dans un St James’ Park en fusion. La bande d’Eddie Howe a tout simplement inscrit ses cinq buts en l’espace de 20 minutes, par l’intermédiaire de Murphy (2e, 9e), Isak (19e, 21e) et Joelinton (6e), au cœur d’une première période historique qui a semblé hors du temps. Les Spurs, qui ont vu Lloris sortir à la mi-temps, ont stoppé l’hémorragie en seconde période et sauvé l’honneur grâce à Kane (49e), même si Wilson a parachevé la balade dominicale des siens (67e). Eh oui Hugo Lloris a été l’un des plus gros responsables de cette horrible défaite ! Et les Twittos ont attrapé sa veste pour lui faire savoir !

