EdF : l'anecdote pas comme les autres de Raymond Domenech sur Ribéry et Zidane

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2004-2010) et aujourd'hui consultant dans l'Equipe du Soir, a raconté un souvenir sur Franck Ribéry et Zinedine Zidane ayant eu lieu juste avant la Coupe du monde 2006, lors d'un stage à Tignes. Le petit nouveau était Franck Ribéry à ce moment-là, âgé de 23 ans, qui s'est immiscé au milieu de grands noms sur football européen comme Vieira, Makelele...

Lors d'un footing à Tignes « il restait encore de la neige. Il voit ça, fait des boules, en balance et ça tombe sur Zidane ! Je suis derrière, ça dure un quart de seconde mais je me fige, le temps de penser "merde, c'est quoi ça ?" ! Mais Zidane éclate de rire et ils font ensuite une bataille de boules de neige. Et là, tu sais que c'est gagné… ». Domenech a raconté cela auprès de L'Équipe, en évoquant la retraite de Ribéry.