Ligue 2 : Lucas Buades donne la victoire à Rodez contre l’ASSE

Comme la semaine passée, l’ASSE ouvrait le week-end de Ligue 2 ce samedi à 15h. Et après une réception au dénouement cruel face à Grenoble, les Stéphanois se déplaçaient à Rodez pour enfin lancer sa saison. Dans une rencontre déjà sous pression, les nerfs ont lâché du côté des supporters. À quelques minutes du coup d’envoi, un violent affrontement a eu lieu à l’entrée des tribunes entre supporters. Une rixe qui a provoqué le retard du début de la rencontre de 15 à 16h. Une heure plus tard, le coup d’envoi a enfin été donné. Les débats ont été équilibrés dans les premières minutes de la rencontre. Ngouyamsa a eu la première occasion de l’après-midi (2e) mais les ouailles de Laurent Battles ont répondu par deux fois mais un grand Mpasi s’est interposé devant les tentatives ligériennes (13e). Le portier ruthénois s’est encore imposé devant Bouchouari (19e) alors que Larsonneur a également repoussé la tentative d’Abdallah peu avant la pause (37e). Finalement, l’ancien Brestois n’a rien pu faire sur la volée pied gauche de l’opportuniste Valério qui a puni de valeureux Stéphanois juste avant la mi-temps (1-0, 41e).

Mal payé d’une première période assez cohérente, l’ASSE est revenue avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Bouchouari a trouvé le poteau de Mpasi (49e) alors que Pétrot a empêché Rodez de faire le break juste avant l’heure de jeu grâce à un centre salvateur devant Corredor (57e). Sur l’action qui a suivi, Saint-Etienne a été récompensé de ses efforts en obtenant un penalty quand Ibrahim Sissoko a été fauché dans la surface ruthénoise par Lionel Mpasi. L’ancien Sochalien s’est chargé de son penalty et a ainsi remis les deux équipes à égalité en inscrivant le premier but de son aventure stéphanoise. Revigorés par leur premier but de la saison en Ligue 2, les Verts ont cherché à prendre l’avantage mais Mpasi et Danger ont respectivement frustré Cissé (70e) et Chambost (90e). Malgré la pression des visiteurs, Rodez a fait le dos rond et a même réussi à aller chercher la victoire grâce à…Lucas Buades ! Pris pour cible par un supporter bordelais lors de l’ultime rencontre du dernier exercice de Ligue 2, le milieu de 25 ans a surgi de nulle part suite à une frappe repoussée en deux temps par Larsonneur pour marquer dans le but vide. Un terrible coup du sort pour les Stéphanois qui concèdent une deuxième défaite de rang à cause d’un but à la dernière minute comme face à Grenoble le week-end dernier. Rodez remporte son premier succès de la saison quand Saint-Etienne démarre très mal son opération montée en Ligue 1…