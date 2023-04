Ligue 1 : l’AS Monaco se balade contre Lorient et met la pression sur l’OM

Après le multiplex de 15h, la Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec la rencontre entre l’AS Monaco et Lorient. Les Monégasques devaient prendre les trois points pour revenir à hauteur de l’OM et à seulement deux points de Lens en attendant leur face-à-face le week-end prochain. Philippe Clément décidait de miser sur un quatuor offensif composé de Ben Yedder, Volland, Golovin et Diatta. De son côté, Lorient qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, se présentait avec Dieng mais sans Le Fée toujours blessé.

Et dans une rencontre assez animée, l’AS Monaco s’est baladé pendant 90 minutes. Face à une équipe lorientaise méconnaissable, les Monégasques se sont imposés sans forcer en marquant rapidement. L’international sénégalais Krepin Diatta ouvrait le score au quart d’heure de jeu (1-0, 14e) avant de voir Golovin doubler la mise sur une merveille d’action collective initiée par Ben Yedder. Le score aurait pu être encore plus sévère à la pause si les coéquipiers de Kevin Volland avaient fait preuve de plus de sérieux dans le dernier geste. L’attaquant allemand aurait pu y aller de son but également en profitant d’une défense lorientaise totalement à la ramasse. Mais sa frappe, après avoir joué avec le gardien adverse, était repoussée sur sa ligne par Talbi (36e).

Monaco revient à hauteur de l’OM

Au retour des vestiaires, les Lorientais montraient un meilleur visage pendant… 10 minutes avant de redevenir très fébrile et très imprécis techniquement. L’AS Monaco gérait tranquillement son match et procédait en contre. Les qualités balle au pied d’un Ben Yedder ou d’un Golovin permettaient au club de la principauté de ne pas s’affoler ni de douter. Et l’international français qui avait déjà régalé sur le but du Russe, récidivait cette fois-ci pour Volland. Sur une déviation d’une justesse technique dont il a le secret, il permettait à l’attaquant allemand d’envoyer une frappe surpuissante dans la lucarne d’un Mannone impuissant (3-0, 55e).

De quoi sceller définitivement le sort du match. Car par la suite, malgré la réduction de l’écart sur penalty signé Ibrahima Koné, Lorient ne revenait pas. L’AS Monaco fait une très belle opération au classement puisqu’elle revient à hauteur de l’OM en termes de points (61). Les Marseillais restent devant avec une meilleure différence de buts (+2) mais ont désormais la pression du résultat en attendant d’affronter Troyes au Vélodrome ce soir. Monaco peut passer devant Lens le week-end prochain en cas de victoire sur la confrontation directe… La course à l’Europe est relancée !