Le PSG renforce son engagement contre le cyberharcèlement

En plus de ses projets mis en place pour le développement de l’activité sportive chez les jeunes filles issues de quartiers défavorisés ou l’aide d’étudiants en situation précaire avec la Cantine Solidaire, le Paris Saint-Germain, avec son partenaire Orange, s’engage cette fois pour renforcer sa lutte contre le cyberharcèlement. Pour ce faire, une campagne vidéo a été réalisée avec la présence de plusieurs joueurs de l’équipe première, comme Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Warren Zaïre-Emery, fraîchement sélectionné avec l’équipe de France A. Les joueurs de Luis Enrique «ont pris activement part à la création d’une vidéo pour promouvoir les comportements adéquats parmi lesquels figurent le respect et la bienveillance», explique le communiqué rouge-et-bleu.

A l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement ce jeudi 9 novembre, l’équipe féminine du club de la capitale s’est également jointe à la cause par l’intermédiaire d’une «séance photo symbolique sous le hashtag #NonAuHarcèlement.» En termes d’action, le champion de France en titre tient à éduquer ses jeunes Tits, avec l’équipe U13 de l’Académie, sur l’importance de ce sujet en leur proposant un atelier ludique de sensibilisation dans le cadre du Programme Educatif Fédéral de la Fédération Française de Football. Avec ce nouvel engagement, le Paris Saint-Germain et Orange «partagent l’ambition de faire comprendre l’importance d’adopter un comportement numérique responsable et de développer des repères pour une meilleure utilisation du numérique.»