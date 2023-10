La Fondation PSG lance la 11e saison du programme "Allez Les Filles !" au Parc des Princes

Alors que le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de Newcastle pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions, le club de la capitale est également actif au Parc des Princes. Depuis l’antre francilien, la Fondation PSG a lancé la nouvelle saison du programme "Allez Les Filles !", créé en 2012 pour la promotion des activités sportives et culturelles pour les jeunes villes de 11 à 16 ans issues de quartiers défavorisés. Dans le communiqué du club de la capitale, ce dernier annonce plus de 550 bénéficiaires de cette initiative lancée afin de leur permettre de «développer leur confiance en elles.» Pour le lancement de cette nouvelle campagne, un escape game géant a été mis en place au sein de l’enceinte parisienne pour les bénéficiaires, avant de rencontrer deux des marraines du programme, les internationales tricolores Marie-Antoinette Katoto (marraine à Colombes) et Jade Le Guilly (marraine à Vitry). L’occasion également pour les responsables du projet de présenter leurs objectifs et de faire part des engagements sociaux et extra-sportifs que souhaite promouvoir le Paris Saint-Germain.

«Ce sont des filles qui aiment le sport, mais il y en a aussi qui n’en font pas, nous explique Laura Delort, Responsable partenariats & communication de la Fondation PSG. L’idée est de les aider à sortir de leur quotidien et ainsi s’émanciper à travers le sport. (…) On les invite régulièrement, quand les filles jouent au Parc des Princes. Il y a des temps forts dans l’année, comme cette cérémonie, des visites du Parc, des ateliers autour de l’écologie, la nutrition… Plusieurs activités hors-sport sont proposées, dans la culture, l’art. On a fait l’Opéra, le Louvre, donc c’est bien au-delà du sportif.» «Je suis très fière de pouvoir représenter les valeurs de ce beau programme et transmettre le message à ces jeunes filles que le sport est accessible à toutes. (…) J’ai directement accepté de participer à ce projet. Chaque fille a la chance de devenir professionnelle, après c’est le travail et la détermination.», a déclaré de son côté la marraine d’Allez Les Filles à Vitry, Jade Le Guilly. Un projet d’envergure pour permettre à ces jeunes adolescentes d’être accompagnées et pouvoir profiter d’activités sportives et extra-sportives, confirmant ainsi la volonté de la Fondation PSG de participer à l’égalité des chances en Île-de-France.