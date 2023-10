La Fondation PSG organise la 11e édition de la Cantine Solidaire au Parc des Princes

Après le lancement du programme Allez Les Filles !, la Fondation Paris Saint-Germain a repris du service avec la sixième édition de la Cantine Solidaire, organisée au Parc des Princes, en collaboration avec COP1 et StudHelp. Près de 350 étudiants en situation précaire ont pu profiter de la journée mise en place par le club de la capitale dans son habituel antre, avec un repas suivi de plusieurs activités sportives près de la pelouse que foulent les joueuses et joueurs de Luis Enrique et Jocelyn Prêcheur. Du football au handball en passant par le cécifoot, plusieurs ateliers ont été proposés aux bénéficiaires. Une belle initiative en compagnie de joueurs du centre de formation U19, avec l’arrière gauche portugais Serif Nhaga (génération 2005), qui participe à l’évènement pour la deuxième fois : «c’est très important pour moi de venir ici. Je remercie la Fondation de réunir tout ce monde et voir la réalité des jeunes des étudiants en situation de précarité» Pensionnaire du centre de formation de la section féminine, Medina Belaïd (génération 2008), en est à sa première participation : «c’est très important de participer à ce genre de projet, pour redonner le sourire aux étudiants.» La présence et l’implication des athlètes est à l’image de l’esprit de la fondation, tourné vers le partage et la solidarité.

«C’est la sixième édition de cette journée un peu spéciale pour les étudiants, nous explique Fabien Allègre, Direction adjoint de la Fondation et du Fonds de Dotation PSG. Elle est née du constat que la population étudiante souffre, et encore plus aujourd’hui. Plusieurs étudiants sont en situation de grave précarité, avec 23% d’étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. (…) On a réfléchi à comment les aider à notre niveau. Les jeunes, dans notre Fondation, sont à la base de notre programme. Tout tourne autour de l’aide des enfants et des jeunes adultes en difficulté.» Co-fondateur de StudHelp, Anas Ezhouri, est également revenu sur ce partenariat : «la Fondation nous a rapidement fait confiance. Ca a bien fonctionné dès le début et ça continue encore aujourd’hui. On accueille en moyenne 250 étudiants sur ce genre de journées, avec des activités, des athlètes de haut niveau et faire découvrir le Parc des Princes aux étudiants.» Avec trois éditions par an consacrées à la Cantine Solidaire, la Fondation PSG souhaite accompagner les étudiants tout au long de l’année avec des distributions, des friperies ou encore la mise en place de salons étudiants pour soutenir les diplômés en fin d’études dans leur insertion professionnelle.