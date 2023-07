Samuel Eto’o risque la prison !

La suite après cette publicité

Déjà condamné il y a un an à 22 mois de prison suite à une fraude fiscale estimée à 3,8M€, Samuel Eto’o a encore des démêlés avec la justice. Le président de la Fédération Camerounaise de Football est dans une bataille judiciaire avec Erika do Rosario Nieves l’une de ses filles selon Mundo Deportivo. Légalement reconnue par le joueur en février 2022, la jeune femme de 22 ans avait obtenu à l’époque une pension de 1400€ par mois.

Un accord qui n’aurait pas été respecté et la jeune fille demanderait une peine de prison pour l’ancien attaquant du FC Barcelone. «Il doit à sa fille plus de cinq ans de pension et continue de défier la Justice. L’économie d’Érika est très faible alors qu’Eto’o ne vit que du luxe» a d’ailleurs expliqué l’avocat d’Erika do Rosario Nieves. Le préjudice serait estimé à 90 000 euros. Sa défense s’appuiera également sur l’abus d’autorité de Samuel Eto’o sur sa fille compte tenu de sa position sociale.

