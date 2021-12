AS Monaco : ça sent de plus en plus le roussi pour Niko Kovac

La suite après cette publicité

Après une saison 2020-2021 plutôt réussie avec une troisième place en Ligue 1 et une finale de Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco a bien plus de mal dans l'exercice en cours. Sixième du Championnat de France à mi-saison, le club du Rocher ne convainc plus forcément dans le jeu et les résultats ne sont pas très stables. Il y a quand même eu une qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa et une pour les 16es de finale de Coupe de France, mais ça semble trop peu.

Dans son édition du jour, L'Equipe fait un point global sur la situation de la formation asémiste, et l'avenir de Niko Kovac semble de plus en plus incertain. Le quotidien sportif écrit tout simplement que «le crédit du Croate est entamé aux yeux de ses supérieurs». Car comme souvent dans le football, l'entraîneur est le premier visé quand ça ne va pas. Car il y a plusieurs choses qui commencent à agacer les dirigeants du club de la Principauté.

Un management qui ne passe plus ?

Comme l'expliquent nos confrères, le board monégasque s'interroge sur le groupe et sa progression, pas si évidente depuis quelques mois. L'armada offensive de l'ASM n'impressionne plus grand monde, alors que ça pouvait être le cas la saison passée. Et c'est un problème après un mercato estival assez intéressant (Boadu, Jean Lucas par exemple). Mais ce n'est pas le seul problème.

L'Équipe parle en effet de «liens distendus» entre Niko Kovac et une partie de son groupe... Et les idées du coach croate ne passent plus vraiment auprès de tout le monde aux abords du centre d'entraînement de La Turbie ou du Stade Louis-II. Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2023, l'ancien technicien du Bayern Munich n'est donc pas dans une bonne posture au moment de débuter 2022. D'ailleurs, une élimination contre Quevilly-Rouen en Coupe de France (2 janvier, 18h30) pour la reprise pourrait, on imagine, avoir de grandes répercussions.