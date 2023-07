Le sélectionneur de l’équipe féminine de la Zambie ciblé pour des abus sexuels

Coup de tonnerre en Zambie ! The Guardian révèle ce samedi que le sélectionneur de l’équipe féminine, Bruce Mwape, fait l’objet d’une enquête après avoir été accusé d’abus sexuels par des joueuses zambiennes en septembre 2022.

La suite après cette publicité

Outre Mwape, c’est également le coach des moins de 17 ans, Kalubu Kangwa, qui est visé dans cette affaire pour des allégations similaires. Le tabloïd britannique ajoute que le président de la Fédération zambienne de football (FAZ), Andrew Kamanga, a indiqué au sein d’un communiqué que l’enquête a été confiée à la FIFA ainsi qu’à la police.« Nous collaborerons avec les services de police zambiens et les autres parties prenantes concernées pour traiter cette affaire. Nous préférons qu’un organisme indépendant comme la FIFA, qui a la capacité de le faire, soit en mesure de gérer les enquêtes. Il est certain que nous allons prendre des sanctions car nous avons suffisamment de règles et de règlements au sein du football pour nous en occuper ». Une affaire qui tombe au mauvais moment pour l’entraîneur zambien qui a pourtant réussi l’exploit de qualifier son équipe pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023 (la Zambie sera opposée à l’Espagne, au Japon et Costa Rica au sein du groupe C).

À lire

Megan Rapinoe annonce sa retraite à la fin de l’année !