Atlético : Joao Felix se rapproche de l’Arabie saoudite

L’avenir de Joao Felix est toujours aussi flou. Alors que l’Atlético de Madrid ne compte plus sur son jeune joueur portugais, le club de la capitale espagnole n’a pas encore trouvé de porte de sortie à son joueur recruté pour un peu plus de 127 millions d’euros en 2019 en provenance de Benfica. Après avoir prêté le polyvalent attaquant portugais à Chelsea durant la deuxième partie de saison dernière, le retour du natif de Viseu pose plusieurs problèmes à la direction de l’Atlético. Plus en odeur de sainteté à Madrid, le joueur de 23 ans a même déclaré son amour au FC Barcelone lors d’une interview accordée à Fabrizio Romano. Mais il pourrait bien y avoir du changement dans ce dossier, et plus vite que prévu.

João Félix pourrait en effet rejoindre l’Arabie saoudite dans les prochains jours alors que les dirigeants d’Al Hilal ont ciblé le Portugais pour renforcer leur équipe. Les deux clubs ainsi que le joueur de 23 ans et son très influent agent Jorge Jesus se seraient même mis d’accord afin de faciliter les négociations, comme le rapportent nos confrères d’O Globo. L’objectif étant de boucler le transfert de l’international portugais le plus rapidement possible. Néanmoins, si un prêt a un temps été évoqué entre les dirigeants du club saoudien et leurs homologues espagnols, l’état-major de l’Atético préfèrerait partir sur une vente sèche, selon les dernières informations de Relevo. Affaire à suivre donc…