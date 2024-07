LdN : Belgique-Israël se jouera en Hongrie

Un terrain a enfin été trouvé pour accueillir le match de la première journée de Ligue des Nations entre la Belgique et Israël. Tandis que les principales villes belges ont indiqué tour à tour leur indisponibilité en raison du risque de manifestations et contre-manifestations violentes autour de l’événement, la rencontre entre les deux sélections se tiendra à Debrecen, en Hongrie, et se jouera à huis clos, comme annoncé par la Fédération belge ce vendredi.

«Étant donné qu’en Belgique, aucune administration locale n’a estimé possible d’organiser le match à domicile des Diables Rouges contre Israël le vendredi 6 septembre, l’Union Royale Belge de Football a dû chercher une solution à l’étranger», a expliqué la RBFA via un communiqué officiel.