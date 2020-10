Dortmund : Lucien Favre défend Jadon Sancho

Ce soir, le Borussia Dortmund va accueillir le Zénit lors de la deuxième journée de l'UEFA Champions League. Comme le veut la tradition, Lucien Favre, l'entraîneur du BVB, s'est présenté en conférence de presse à la veille de ce choc. Le technicien suisse en a profité pour évoquer le cas de son joueur Jadon Sancho, auteur d'un but en 6 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

«Chaque joueur a des phases plus faibles. On a beaucoup parlé de Jadon cet été, quelque chose comme ça peut aussi avoir une influence. Mais aucun joueur n'est constamment en forme pendant un an, c'est impossible. Il faut l'accepter». Un soutien qui doit faire plaisir au joueur, dont le nom circule toujours du côté de Manchester United.