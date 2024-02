PSG, RDC : le message fort de Presnel Kimpembe sur les massacres à l’est du pays

La dernière CAN en Côte d’Ivoire a permis à la RDC de médiatiser un peu plus le contexte politique à l’est du pays. Depuis plus de 20 ans, plusieurs massacres ont lieu dans cette région et juste avant la demi-finale face à la Côte d’Ivoire, des vidéos choquantes avaient circulé montrant le traitement subi par la population de la part de milices rwandaises. Les joueurs avaient donc décidé d’apporter leur soutien au peuple avant la rencontre et plusieurs joueurs dont Bakambu avaient pris la parole.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le joueur du PSG Presnel Kimpembe, également d’origine congolaise, a tenu à sortir du silence aussi. «La situation est inhumaine. Le silence est inacceptable. Un génocide se déroule actuellement à l’est du Congo, chaque jour des vies sont prises. Des femmes, des hommes, des enfants vivent dans des conditions inimaginables et subissent des atrocités jusqu’à en perdre la vie. Je ne prends pas la parole uniquement en tant que Congolais par mon père, mais par humanité. Ce sont nos mères et nos enfants qui meurent tous les jours dans ce massacre, il est primordial d’en parler afin que les choses changent. J’en profite également pour adresser une sincère pensée à tous les peuples qui subissent des génocides à travers le monde, il n’y a pas de vies plus importantes que d’autres. » Le message est passé.