CAN 2023, RDC : une élimination au second plan dans un contexte politique terrible

Ce mercredi, la RDC avait encore rendez-vous avec son histoire pour sa demi-finale de CAN 2023. Comme en 2015, pour accéder à la finale, les Léopards devaient se défaire de la Côte d’Ivoire. Il y a 9 ans, cela n’avait pas souri à la RDC qui s’était inclinée (1-3). Cette fois encore, et face au pays hôte en plus, l’équipe de Sébastien Desabre n’a pas pu aller au bout et s’incline aux portes de la finale (0-1). Une défaite qui survient dans un contexte très difficile politiquement pour la RDC.

Lors des hymnes, les joueurs congolais et le coach avaient tenu à faire passer un message en se cachant la bouche et en mimant une arme pointée sur la tempe. Ce geste était destiné à dénoncer les massacres que subissent actuellement la population congolaise à l’Est du pays. Des massacres, un génocide même, passé sous silence et qui a récemment fait du bruit sur les réseaux sociaux après la publication de vidéos choquantes sur le traitement de la population par des milices rwandaises. «Tout le monde voit les massacres à l’Est du Congo. Mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN pour mettre en avant ce qu’il se passe chez nous, il n’y a pas de petits gestes » avait ainsi lancé Cédric Bakambu avant la rencontre sur ses réseaux sociaux.

« On espère que l’Union Européenne a vu ce soir »

C’est donc dans ce contexte particulier que la RDC a affronté la Côte d’Ivoire pour une place en finale avec d’ailleurs brassard noir au moment des hymnes. Et forcément, cette situation était dans toutes les têtes même après la rencontre, comme l’a confié Sébastien Desabre en conférence de presse. «C’était un message de soutien aux victimes congolaises et pour notifier qu’il y avait des choses qui se passent à l’Est du pays. Il faut mettre de la lumière dessus et les joueurs sont aussi déçus de la défaite pour ça. On se bat pour tous les Congolais et on aurait aimé leur donner le sourire. Ils l’ont eu avec notre parcours dans cette CAN. Mais une équipe nationale, c’est un moteur pour une nation. Et ce soir, c’était un devoir d’éclairer sur ce qui se passe à l’Est. »

Cette pensée était également partagée par le capitaine Chancel Mbemba qui n’a évidemment pas oublié son peuple qui vit des moments difficiles. « Tout le monde sait ce qu’il se passe en République Démocratique du Congo. Ça fait 20 ans qu’il y a des guerres et des massacres. On a fait passer le message qu’on voulait. L’Union Européenne va voir. On a montré qu’il y a beaucoup de massacres au Congo», a-t-il expliqué au micro de beIN Sports avant d’enchaîner sur Canal+. « Ça fait mal. Quand on regarde les images… mais nous au Congo ça fait déjà 20 ans. Nous, on joue, mais on ne sait même pas si notre peuple regarde le match, s’il est concentré sur ça. Ça fait mal, mais nous on est des soldats, on a mouillé le maillot pour faire plaisir au peuple congolais. Les gens souffrent, et quand une partie souffre, tout le corps souffre. Mais l’Union Européenne voit ça, on espère». Dans cette CAN 2023, la RDC aura, en effet, montré un très beau visage qui devrait rendre fier le peuple congolais qui vit depuis des années des moments sombres. Et cette demi-finale a permis aux joueurs de dénoncer ces atrocités aux yeux du monde. En espérant que cela fasse bouger les choses.