Barcelone : Al-Sadd sort du silence pour Xavi

La réponse d'Al-Sadd était attendue. Après le limogeage de Ronald Koeman du banc catalan, très rapidement, un nom est apparu comme le grand favori pour prendre la suite : Xavi, actuellement en poste au Qatar, dans le club d'Al Sadd. D'après Sport, l'ancien milieu de terrain a même déjà trouvé un accord pour revenir au club et prendre en main l'équipe première. Mais après ces dernières rumeurs qui affolent la Catalogne, le club de Xavi a publié un communiqué sur les réseaux sociaux en guise de réponse.

«En réponse à ce qui circule récemment, la direction d'Al-Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance au sommet de la ligue et défendre le titre», précise le club du Qatar. Si rien n'est encore sur pour l'avenir de Xavi, le club d'Al-Sadd compte bien conserver le catalan. Pour le moment, l'équipe de l'ancien joueur du FC Barcelone est en tête et invaincue dans le championnat du Qatar.

