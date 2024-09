L’arrivée de Rabiot à Marseille divise la presse, le Barça boucle une vente à 25 M€

L’accueil de feu pour Rabiot

L’officialisation du transfert d’Adrien Rabiot à Marseille n’est plus qu’une question d’heure ! Le joueur est bien arrivé sur la Canebière hier comme le placarde La Provence ce mardi matin et il a eu le droit à un accueil de rockstar ! Malgré son passif de titi parisien, l’international français a été accueilli en grandes pompes par les supporters marseillais. Dans ses pages intérieures, Le Parisien revient sur les coulisses de ce coup de tonnerre. Pour L’Equipe, le «duc de Marignagne» est arrivé à bon port. Le Français va passer la tradionnelle visite médicale dans la journée et va signer son bail de 2 ans dans la foulée. En Italie, le Corrierre dello Sport se questionne sur la destination choisie pas le joueur. «Peu d’argent et pas de Ligue des champions : Rabiot, pourquoi ?», s’interroge le média transalpin. En bref, pourquoi Rabiot a-t-il quitté la Juventus ?

Le flop Vitor Roque ne reviendra pas

Quelques mois et puis s’en va. Annoncé comme l’un des futurs cracks du football brésilien, Vitor Roque n’aura jamais eu sa chance au Barça puisqu’il a été prêté au Bétis après quelques matches. Comme le relaye Sport, le Brésilien devrait bien rester au Betis Séville. Les conditions de l’accord entre les deux clubs stipulent que le club andalou devra payer 25 millions d’euros pour acquérir 80% des droits du joueur. Un chiffre qui permettrait aux Blaugranas, en cas de vente ultérieure, de récupérer l’investissement de 30 millions fixe qu’il a versé à l’Athletico Paranaense. À noter que le Barça n’aurait prévu aucune clause de rachat. C’est ce qu’on appelle un flop.

La BMV attendue au tournant !

Ce soir, c’est le début de la «Super Ligue des Champions», comme le placarde L’Equipe dans son édition du jour ! La nouvelle formule de la plus prestigieuse des compétitions va voir le jour. Un mini-championnat à 36 équipes pour un total de 237 matches va débuter. Et le journal Marca avait un message à adresser à l’Europe entière ce mardi matin. «La BMV à l’assaut de l’Europe», prévient le média espagnol. Le champion d’Europe revient pour défendre son titre, plus armé que jamais, comme le relaye le journal AS. Blessé, Jude Bellingham est de retour pour le match d’ouverture ce soir face à Stuttgart. Evidemment, les trois de devant Mbappé-Vinicius-Bellinghal seront scrutés de près, eux qui n’ont pour le moment pas encore démontré leur plein potentiel.