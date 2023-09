Barça : Xavi furieux contre ses joueurs

La suite après cette publicité

Coup d’arrêt pour le FC Barcelone. Quelques jours après avoir fait preuve de caractère pour renverser le Celta Vigo en moins de dix minutes afin de l’emporter sur le fil et de décrocher sa quatrième victoire de la saison en Liga, le Barça a connu une fin moins heureuse face à Majorque (2-2). Plombé par plusieurs erreurs défensives, le club catalan n’a pu rapporter qu’un petit point des Baléares.

Si le champion d’Espagne en titre reste en tête du classement et invaincu depuis le début de l’exercice en cours (5 victoires, 2 nuls), l’entraîneur catalan Xavi a tapé du poing sur la table au moment d’aborder la prestation insuffisante du Barça devant la presse. À ce titre, le secteur défensif n’a pas été épargné. «À cause de nos erreurs, nous n’avons pas gagné aujourd’hui. Nous avons eu des occasions mais il y a eu deux erreurs évidentes et flagrantes. De telles erreurs inappropriées ne peuvent plus se reproduire. Nous devons nous améliorer. L’année dernière, la solidarité nous a offert beaucoup de solidité. Aujourd’hui, nous n’avons pas été mauvais mais nous avons perdu deux points», a regretté le technicien espagnol.