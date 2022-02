Liga : Marco Asensio extirpe le Real Madrid du piège tendu par Grenade

Le Real Madrid reprend sa marche en avant. Avant de recevoir Grenade ce dimanche, dans le cadre de la 23ème journée de Liga, les Merengues avaient à cœur de se racheter après leur élimination prématurée en quart de finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao (0-1) jeudi. Pour ce faire, Carlo Ancelotti, privé de ses deux stars aux avant-postes, Benzema (blessé) et Vinicius Jr (suspendu), décidait de se passer d'un véritable avant-centre (Jovic) en alignant Isco en faux 9. Camavinga, dans le milieu à trois, fêtait lui sa 6ème titularisation en Liga. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Nazaríes, totalement décomplexés au Santiago Bernabeu, ont crânement joué leur chance face au leader du championnat espagnol.

Aucune des deux formations n'est parvenue à prendre le meilleur au terme de 45 premières minutes finalement équilibrées, malgré une possession à l'avantage du club de la capitale espagnole. Le Real n'a pas réussi à concrétiser, la faute à un Maximiano impeccable devant Asensio (13e, 43e) et Isco (43e), quand il n'était pas sauvé par sa barre, évitant un c.s.c. à Neva (31e). Les partenaires de Gonalons, bel et bien présent dans les rangs visiteurs, ont aussi eu leur lot d'occasion. Mais là aussi, Courtois a assuré. D'abord en repoussant une tentative de Puertas après une erreur de positionnement de Marcelo, capitaine du soir (5e). Puis en s'imposant plus facilement devant Uzuni (36e).

La sortie de Camavinga change tout, Asensio aussi

Après le passage aux vestiaires, la domination des Madrilènes s'est accentuée et la pression s'est intensifiée sur la cage adverse, alors que Camavinga a été rappelé sur le banc à la pause pour laisser sa place à Valverde. Dans un grand soir, Maximiano a lui poursuivi son récital sur sa ligne, aussi bien face à Rodrygo en angle fermé (60e) qu'Asensio de loin (61e). L'apparition combinée sur le pré de Jovic et Hazard (65e), dans le but de faire craquer les Andalous, a failli faire mouche d'entrée. Mais le Serbe a manqué le cadre sur une passe du Belge (66e).

Il a fallu attendre une récupération haute de Militão et surtout un tir aussi pur qu'imparable signé Asensio pour battre le gardien portugais (1-0, 73e). Plus inoffensifs dans le second acte, les Rojiblancos n'ont jamais semblé en mesure de revenir au score, alors que Maximiano leur a évité une plus lourde défaite (79e) et privé Asensio du doublé (82e). À neuf jours de son déplacement à Paris, en Ligue des champions, le Real Madrid relève la tête et reprend surtout 6 longueurs d'avance en tête sur son dauphin, le Séville FC. Grenade, dont le dernier fait d'arme remonte au 22 décembre dernier, enchaîne un 5ème match sans succès en Liga.