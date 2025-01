Emmanuel Petit envoie un message à Guardiola pour Cherki

Le nom de Rayan Cherki est sur toutes les lèvres. Déjà pisté par Liverpool et le PSG, il enflamme les pelouses de Ligue 1, et est l’un des joueurs les plus en vue de ce début de saison. Avec 5 buts et 7 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues, il est l’un des éléments moteurs d’un Lyon de retour en haut du classement de L1, après une saison difficile l’an passé.

Pour Emmanuel Petit, l’international espoir représente «ces numéros 10 à l’ancienne qui ont quasiment disparu du football actuel. Il met sur orbite les attaquants, il casse des lignes, il fait des passes que personne ne voit…» Le champion du monde 1998 va même plus loin, en expliquant au micro de RMC que «si je suis City et Guardiola, je prends Cherki. Il peut amener une énergie et un jeu qu’aime beaucoup Guardiola. Avec les difficultés de City à l’heure actuelle, notamment au milieu de terrain et dans la créativité, c’est un garçon qui peut ramener de l’espoir.» Rayan Cherki chez les Skyblues, une association qui fait saliver.