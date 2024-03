C3 : l’OM va provoquer la fermeture de plusieurs écoles de Villarreal !

Lors de la phase aller des 1/8es de finale de Ligue Europa, l’OM a donné une leçon à Villarreal. Un avantage de quatre buts qui place les Olympiens dans d’excellentes conditions avant le déplacement de ce jeudi en terres espagnoles. Pour rester dans le champ sémantique de l’école, Marca nous apprend ce jeudi que la venue des supporters marseillais a fait prendre une mesure drastique à la mairie de Vila-Real. En effet, selon les informations du média espagnol, les écoles aux alentours de l’Estadio de la Ceramica seront fermées jeudi après-midi.

Alors que la rencontre entre Marseille et le sous-marin jaune se jouera à 18h45, les forces de sécurité craignent qu’il y ait trop de monde aux abords du stade et que la situation dégénère avec des supporters olympiens visiblement mal perçus de l’autre côté des Pyrénées. Ainsi, les cours du jeudi après-midi sont suspendus dans les écoles Fundación Flors, Virgen del Carmen et Sarthou Carreres. De la même manière, les centres pour enfants Babisol, Kinder Park et Llavors seront fermés. Pour rappel, 2000 supporters de l’OM sont attendus dans la ville espagnole ce jeudi.