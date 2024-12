Ligue 1 : Nice prend le dessus sur Le Havre et revient dans le top 5

Une victoire importante pour le Gym. Le Havre avait pourtant bien démarré la rencontre ce soir, mais Nice a repris rapidement le contrôle du jeu. Homme fort de la première période, Tom Louchet a touché la barre à la 35e minute, mais a également sauvé son équipe sur sa ligne en repoussant la seule occasion cadrée du premier acte, une belle reprise de Yoann Salmier (11e). Au retour des vestiaires, Nice obtenait rapidement un pénalty, transformé avec succès par Gaëtan Laborde d’un plat du pied gauche (55e, 1-0). Badredine Bouanani, servi en retrait par Laborde, a doublé la mise pour les Aiglons (75e, 2-0). Gautier Lloris est cependant venu réduire l’écart durant le temps additionnel (90e+3, 2-1), sans pour autant changer la tournure finale de la rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Nice 23 14 +9 6 5 3 26 17 16 Le Havre 12 14 -15 4 0 10 11 26

Après deux lourdes défaites contre Lyon et les Rangers Glasgow, Nice reprend donc des couleurs et remonte provisoirement dans le top 5 de Ligue 1. Le club du Sud de la France reste tout de même à un petit point de l’OL, sixième avec un match de retard. De son côté, le HAC descend à la 16e place et rentre dans la zone rouge avec 12 points. Les Normands devront donc assurer face à Strasbourg la semaine prochaine pour se dégager de la zone de danger.