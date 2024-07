Droits TV : négociations toujours en cours avec DAZN et beIN Sports

Un ouf de soulagement pour de nombreux clubs de L1. En annonçant avoir choisi l’offre couplée de DAZN et beIN Sports pour un montant total de 500 M€ par saison, la LFP avait enfin mis un terme à cet interminable feuilleton. Mais en réalité, les négociations sont toujours en cours avec des deux diffuseurs, avec notamment le débat autour d’une clause de sortie après deux ans. Un point qui divise au sein des clubs et des diffuseurs en question.

La suite après cette publicité

Du coup, comme nous l’apprend L’Equipe, la LFP n’a pas renoncé, via sa société LFP Media, à la création de la fameuse chaîne 100% Ligue 1, qui était l’autre solution proposée aux présidents de club. Ainsi, une demande de conventionnement pour une chaine "Ligue 1 TV" a été déposée et discutée auprès de l’ARCOM (l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle). Preuve que la LFP assure ses arrières en cas d’échec des négociations exclusives avec DAZN et beIN Sports, ce qui n’est pas souhaité par la majorité du collège de Ligue 1.