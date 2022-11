Coupe du Roi : Majorque et Elche se qualifient sans souci

Alors que les autres pays jouent une ultime journée de championnat, l'Espagne ouvre ce weekend sa nouvelle édition de la Coupe du Roi. Majorque a surnagé face au modeste club d'Autol (0-6), au premier tour de la compétition. A noter la titularisation de Clément Grenier dans le milieu de terrain majorquais. L'ancien joueur de l'OL s'est même offert un but (18e). Ángel Rodríguez a terminé la rencontre avec deux buts et deux passes.

Toujours à la recherche de son premier succès en Liga, Elche a néanmoins battu le club amateur local de L'Alcora (0-3), basé dans la banlieue de Valence, mais non sans souffrir. Les joueurs de Sergio Mantecón ont encaissé de nombreuses frappes et n'ont jamais apparu réellement supérieurs. Roger Martí a inscrit un doublé pour Elche. Plus tôt dans la journée, dans les autres rencontres, Osasuna a tranquillement disposé du CD Fuentes (1-4) grâce à un doublé de Kike García. Valladolid s'est rapidement mis à l'abris contre l'UD Barbadas (2-0), assurant sa qualification sans être inquiété.