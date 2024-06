Brésil : la pression est sur Vinicius Junior

S’il y a un joueur qui n’a plus grand chose à prouver dans son club, c’est Vinicius Junior. Critiqué, voire moqué, lors de ses premiers pas à Madrid, il a inversé la tendance ces dernières années et s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde, et le candidat numéro 1 pour ce Ballon d’Or 2024. Décisif dans presque tous les matchs à enjeu des Merengues, le Brésilien arrivait donc à cette Copa América la tête haute et avec l’intention de mener son équipe nationale au titre, comme il l’a si bien fait en club.

Seulement, le Madrilène n’a pas été au niveau attendu lors de l’entrée en matière de la Canarinha dans la compétition face au Costa Rica, le Brésil ayant en plus dû se contenter d’un triste 0-0. Une prestation décevante qui aurait pu passer inaperçue s’il était habituellement performant en sélection, ce qui n’est clairement pas le cas. Le quotidien AS met ainsi en avant les différences entre le Vinicius de Madrid et le Vinicius du Brésil, lui qui n’a plus marqué depuis 15 matchs en sélection et qui n’affiche, au total, que 3 petits buts en 31 rencontres avec son pays. Le média va même jusqu’à expliquer qu’Endrick a les mêmes stats… en ayant joué seulement 136 minutes en sélection.

Des détracteurs et des partisans

« Je sais que je peux faire mieux, que je peux évoluer, que je peux faire plus pour notre pays », confiait-il au coup de sifflet final de ce duel face au Costa Rica. Une rencontre pendant laquelle il a par exemple perdu 18 ballons, n’a réussi aucun dribble et n’a tout simplement pas tiré en direction des cages, avant d’être remplacé à 20 minutes de la fin. Le joueur a logiquement essuyé quelques critiques dans son pays, même si d’autres sont encore convaincus qu’il reste l’atout numéro 1 de l’attaque brésilienne. Neymar, présent en tribune, avait d’ailleurs clairement été surpris lorsque Dorival Jr l’a remplacé.

Le journaliste Mauro Cezar a par exemple attribué la mauvaise prestation du joueur au sélectionneur sur UOL, ce dernier ayant mal utilisé le Madrilène : « Vinícius est confiné à l’aile gauche, il ne sort pas de là… Quelle a été la clé de la progression de Vinícius au Real Madrid ? Quand il a cessé d’être un simple ailier gauche pour être un attaquant qui joue à gauche, qui peut se déplacer librement dans d’autres secteurs du terrain, y compris marquer des buts. Maintenant, dans un jeu où vous n’aurez pas d’espace, où tout est fermé, vous devez évidemment penser à une autre stratégie ». Quoi qu’il en soit, Vinicius Junior devra se refaire dans la nuit de vendredi à samedi face au Paraguay.