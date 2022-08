OL-Ajaccio : la réaction à chaud de Rémy Riou

Entré dès la 30e minute d'OL-Ajaccio en raison du carton rouge qu'a écopé Anthony Lopes, Rémy Riou s'est montré décisif pour son retour dans son club formateur. Après la rencontre, le portier de 34 ans s'est montré satisfait de cette partie et a été heureux de participer au premier succès de la saison lyonnaise (2-1).

«Cela fait plaisir, je ne m'attendais pas à jouer. C'est bien, je suis content pour le groupe aussi. Je prends que du plaisir, je rentre chez moi, à Lyon. Le plus important, c'est de ramener l'OL au plus haut. C'était compliqué, on a eu des choses à gérer, mais on a fait le taf, j'ai fait quelques arrêts et c'est bon pour le moral. Après, on a démarré très fort, mais il y a le carton rouge qui change les plans. On a fait moins que ce que l'on voulait produire, c'est délicat d'être à dix. Mais on a géré», a-t-il déclaré sur Prime Video.