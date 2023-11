EdF : Kylian Mbappé a traumatisé Emiliano Martínez

Il en faudra plus pour arrondir les angles avec les supporters français. Hué mardi lors de la cérémonie du Ballon d’Or où il a tout de même triomphé au trophée Yachine, Emiliano Martínez est par la suite revenu sur la finale historique remportée avec l’Argentine face aux Bleus en décembre dernier. S’il avait allègrement chambré son bourreau Kylian Mbappé à l’issue de cette rencontre, le portier argentin a cette fois endossé une posture plus complaisante. Au cours d’un entretien accordé à France Football, il a tenu des mots forts en indiquant que l’attaquant tricolore était jusqu’à présent son meilleur adversaire, et qu’il remporterait à l’avenir beaucoup de Ballons d’Or.

«Si Kylian m’a fait souffrir ? Oui, ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. J’ai beaucoup de respect pour lui, comme joueur et comme personne», a confié le gardien d’Aston Villa. «Evidemment, il y a des images qui ont été reprises et quelque chose, qui n’a rien à voir avec ma personnalité, a été créé. Kylian est un exemple à suivre. Ce gars est génial et a déjà une Coupe du Monde avec la France, en plus de m’avoir mis un triplé en finale. Je pense qu’il peut être fier et que les Français aussi. Si c’est le meilleur attaquant que j’ai affronté ? Oui clairement. Quand Messi et Ronaldo arrêteront, je pense qu’il prendra la relève et gagnera plein de Ballons d’Or. »