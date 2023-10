Emiliano Martinez remporte le Trophée Yachine 2023

Après Alisson Becker en 2019, Gianluigi Donnarumma en 2021 et Thibaut Courtois en 2022, le Trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien du monde vient d’être attribué à Emiliano Martinez. Le gardien d’Aston Villa l’a obtenu suite à ses performances à la Coupe du monde où il a été sacré champion avec l’Argentine. La concurrence était pourtant féroce.

Thibaut Courtois (Real Madrid), André Onana (Inter Milan/Manchester United), Ederson Moraes (Manchester City) et Mike Maignan (AC Milan) étaient également en course pour leurs prestations en Ligue des Champions. À noter aussi les présences de Yassine Bounou (Séville/Al Hilal), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Fenerbahçe), Aaron Ramsdale (Arsenal), Brice Samba (Lens) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) dans le top 10.