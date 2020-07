Journal du Mercato : Manchester City sort le chéquier à tout-va

La suite après cette publicité

Le focus du jour

On débute ce journal du mercato avec notre focus du jour qui concerne Manchester City. Libéré des sanctions du fair-play financier, le club mancunien a décidé de frapper fort sur ce mercato ! Tout d'abord dans le sens des départs. Souvent pointés du doigt pour leur effectif pléthorique, les Skyblues cherchent à dégraisser. Outre Nicolas Otamendi, John Stones et Claudio Bravo sur qui Guardiola ne compte plus, c'est David Silva qui s'apprête lui aussi à quitter le navire. Après 10 saisons dans le nord de l'Angleterre, le milieu espagnol a décidé de tourner la page et pourrait rebondir en Italie, du côté de la Lazio.

Du côté des arrivées, plusieurs postes ont été ciblés par Pep Guardiola. Dans le couloir gauche notamment où Benjamin Mendy peine à trouver une certaine régularité et pourrait voir un peu de concurrence débarquer. Les noms de Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam) et de David Alaba (Bayern Munich) ont déjà été évoqués. Le dernier connaît bien le technicien catalan pour avoir évolué sous ses ordres en Bavière. Plus surprenant, la direction du club aurait également coché le nom, selon nos informations, de Rayan Aït-Nouri (Angers SCO) pour venir concurrencer l'international français au poste de latéral gauche. La cote du jeune angevin n'en finit plus de grimper aux quatre coins de l'Europe.

Mais que serait un mercato sans un intérêt de Manchester City pour recruter un défenseur central ? Et même si les pensionnaires de l'Etihad Stadium auraient déjà bouclé l'arrivée de Nathan Aké (Bournemouth) pour 45 M€, il semblerait que la direction sportive n'ait pas prévu de s'arrêter là. Diego Carlos (FC Séville), José Maria Gimenez (Atlético de Madrid) ou encore Kalidou Koulibaly (Napoli) figureraient également sur la short-list des Skyblues pour venir renforcer un secteur qui peine à se stabiliser depuis plusieurs saisons. Des opérations néanmoins très onéreuses puisque les deux derniers ne quitteront leur club respectif qu'en cas d'offre supérieure à 100 M€.

Enfin devant, Manchester City devrait officialiser la signature de l'Espagnol Ferran Torres (Valencia CF). Valence aurait accepté de lâcher sa pépite très courtisée contre un chèque de 35 M€. L'ailier de 20 ans viendrait remplacer numériquement Leroy Sané, parti au Bayern Munich il y a quelques semaines. À noter par ailleurs que City a enregistré l'arrivée du jeune latéral droit Issa Kaboré (19 ans) en provenance du FC Malines où il sera prêté pour la saison à venir.

Les infos du jour en France

En France, l'actualité concerne les Girondins de Bordeaux. En manque de liquidités, les Marine et Blanc pourraient bénéficier de rentrées d'argent liées à plusieurs ventes. Alors que le cas Benoît Costil peine à se régler du côté de la direction, François Kamano pourrait faire ses valises pour rejoindre le Lokomotiv Moscou. Sport24 parle d'un transfert qui pourrait atteindre 7 M€. Le Guinéen ne serait pas le seul à plier bagage cet été puisque Bordeaux pourrait aussi se séparer de Yacine Adli. Le milieu de terrain très courtisé en Angleterre, par Leicester notamment, pourrait être cédé contre un chèque de 14 M€. Toujours dans le secteur offensif, Josh Maja pourrait lui aussi traverser la manche selon Sky Sports. Arrivé au club à l'hiver 2019, le transfuge de Sunderland pourrait repartir du côté du Royaume-Uni, où les Glasgow Rangers auraient d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour le buteur nigérian, tout comme West Ham où il retrouverait David Moyes, qui l'a déjà coaché du côté de Sunderland.

Sur le Rocher, Nice Matin révèle dans son édition du jour que Wissam Ben Yedder continue d'attiser les convoitises. Dernière en date, celle du Bayern Munich. À la recherche d'un attaquant pour venir suppléer Robert Lewandowski, le club bavarois aurait ciblé l'attaquant monégasque, auteur d'une excellente saison sous le maillot asémiste. Dans le sens des arrivées, le club de la Principauté devrait voir Mohamed Simakan débarquer de Strasbourg. France Football évoque un transfert aux alentours de 15 M€.

Les infos du jour à l'étranger

En Italie, le dossier Loïc Rémy à Benevento pourrait connaitre un nouveau rebondissement ! En effet, le directeur sportif du club, Pasquale Foggia, a assuré qu'il n'avait pas perdu espoir de signer l'ancien Lillois. Recalé une première fois à la visite médicale, l'attaquant pourrait finalement s'engager avec le club promu en Serie A la saison prochaine.

Direction Madrid et l'Atlético, où Diego Simeone veut garder Yannick Ferreira Carrasco. De retour chez les Colchoneros cet hiver sous la forme d'un prêt, l'ancien Monégasque semble donner satisfaction à son entraîneur. Selon AS, le coach argentin souhaiterait conserver le Belge la saison prochaine, et le club madrilène aurait entamé les discussions avec le Dalian Yifang à ce propos.

De l'autre côté du Rhin, Erling Håland sait ce qu'il veut. Arrivé en janvier dernier au Borussia Dortmund, l'international norvégien n'a visiblement pas l'intention de bouger cet été. C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré au média allemand Sport Bild.

Enfin en Angleterre, Nampalys Mendy est bien parti pour poursuivre son aventure du côté de Leicester City. Selon nos informations, le joueur et le club anglais sont sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel ! Le défenseur néerlandais Joël Veltman quitte l'Ajax et file à Brighton où il s'est engagé pour 3 ans. Après 18 saisons passées du côté d'Amsterdam, son club formateur, Veltman va découvrir la Premier League à 28 ans.

Un départ de plus au Real Madrid ! Après Hakimi et Javi Sanchez, c'est au tour de Jorge de Frutos de quitter la capitale espagnole. L'ailier de 23 ans s'est engagé avec Levante contre un chèque de 5 M€.

Enfin, c'est la grosse recrue en France. Rony Lopes fait son retour en Ligue 1. Passé par le LOSC et l'AS Monaco, l'attaquant portugais est prêté une saison par Séville à l'OGC Nice qui dispose par ailleurs d'une option d'achat de 20 M€.

