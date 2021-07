PSG : Mauro Icardi se sent en pleine forme

Recruté définitivement par le Paris Saint-Germain l'été dernier après une saison en prêt, Mauro Icardi a vécu un exercice 2020/21 compliqué. Gêné par plusieurs blessures, l'Argentin a vu Moise Kean en profiter à la pointe de l'attaque. Malgré cela, il a tout de même marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives en 28 apparitions.

Mais la pré-saison désormais terminée, Mauro Icardi est au top de sa forme. Il l'a en effet déclaré aux médias du club avant le Trophée des Champiosn contre le LOSC : « moi par exemple, je me sens très bien. Après une année très difficile avec des blessures, j'ai pu faire une préparation complète et je me sens très bien physiquement. C’est ce que je retiens ! » Une bonne nouvelle pour le PSG.