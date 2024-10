Ipswich : un joueur s’est lourdement blessé en faisant la vaisselle

La blessure est la hantise de tous les joueurs de football. Malheureusement, certains n’ont pas pu y échapper à l’image de Dani Carvajal (32 ans), blessé gravement samedi dernier avec le Real Madrid. En Angleterre, Axel Tuanzebe, lui, était sur le flanc à la suite d’une blessure domestique. En effet, le Daily Mail révèle que le défenseur d’Ipswich Town a été à deux doigts de perdre son pouce lors d’un accident qui a nécessité une intervention chirurgicale.

La suite après cette publicité

Samedi, son entraîneur, Kieran McKenna, avait évoqué son absence. «Il s’est blessé à la main, un accident très malheureux. Il a été opéré et sera absent pendant un certain temps. Il ne sera pas là durant quelques semaines, voire plus. Il y a encore des discussions avec les spécialistes. Il va être absent pendant un petit moment.» Une mauvaise nouvelle pour le promu anglais.