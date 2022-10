Reims - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Au Stade Auguste-Delaune, le Paris Saint-Germain défie, ce samedi à 21 heures, le Stade de Reims pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Leader du championnat de France avec deux petites longueurs d'avance sur son rival marseillais, le club de la capitale, qui se déplacera en bus pour l'occasion, compte bien conforter sa première place. Accrochés par Benfica (1-1) lors de la troisième journée de Ligue des Champions, les Parisiens devront cependant faire sans Lionel Messi, en très grande forme ces dernières semaines.

Pour ce qui est du onze de départ, plusieurs changements sont à prévoir mais Gianluigi Donnarumma, brillant contre les Portugais cette semaine, devrait, lui, bien tenir sa place dans les cages. Devant lui, le trinôme Ramos, Marquinhos et Mukiele pourrait débuter cette rencontre. Sur les côtés, ça devrait, en revanche, bouger puisque que Juan Bernat va très certainement pallier l'absence de Nuno Mendes. Dans le couloir droit, Achraf Hakimi est lui annoncé titulaire. Au milieu, Fabian Ruiz devrait connaître une troisième titularisation consécutive en Ligue 1.

Plusieurs rotations à prévoir pour le PSG !

À ses côtés, Vitinha pourrait être préféré à Marco Verratti, de retour de blessure et qui vient de disputer un match complet à haute intensité. Enfin, une rotation est également attendu sur le front de l'attaque parisienne. Avec l'absence de Lionel Messi, un poste se libère et Carlos Soler devrait ainsi faire son entrée dans le onze et accompagner Kylian Mbappé et Neymar, beaucoup sollicités ces dernières semaines.

De son côté, Óscar García, privé de Sierhuis, Ito et Foket, pourrait alors opter pour un 5-4-1. Présent dans les cages champenoises, Diouf sera ainsi protégé par cinq défenseurs : Flips, Gravillon, Agbadou, Abdelhamid et Locko. Au milieu de terrain, Munetsi et Matusiwa sont pressentis pour débuter. Enfin, pour soutenir Balogun, aligné à la pointe de l'attaque rémoise, Van Bergen et Mbuku sont annoncés titulaires.

