EdF : quand Kylian Mbappé chambre le travail défensif d'Ousmane Dembélé

Un peu plus de 48 heures après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, TF1 diffuse ce soir un documentaire retraçant le parcours des Bleus au Qatar. On y retrouve notamment un échange savoureux entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au lendemain de la victoire en 8e de finale face à la Pologne. Alors que les deux joueurs se retrouvent dans la piscine pour récupérer, le Parisien se met à encenser le travail... défensif du Barcelonais.

«Il fait peur aux défenseurs, il fait reculer le bloc adverse quand ils savent qu'il est là. Ça fait du bien. En plus, il défend en ce moment, t'as vu?» chambre-t-il avant de rectifier légèrement ses propos. «Un peu! En première mi-temps, il n'a pas trop défendu... C'est venu beaucoup de ton côté!» C'est alors que Dembélé réagit en assurant que «le coach me fait des câlins tellement je défends, eh oui frère!» Un échange qui illustre bien la bonne ambiance dans le groupe.

