EdF, JO : Thierry Henry répond à l’absence de Kylian Mbappé

Le principal intéressé l’a confirmé hier après-midi, en conférence de presse : Kylian Mbappé ne disputera pas les Jeux Olympiques avec le Real Madrid. Les Merengues ne veulent pas libérer leurs joueurs pour ce rendez-vous olympique, comme l’annonçait déjà la presse ibérique depuis un moment. En conférence de presse, le sélectionneur olympique Thierry Henry s’est exprimé sur cette affaire.

« Zéro. Rien. Il ne se passera jamais rien. On ne savait pas encore (pour l"officialisation de son transfert au Real), mais je savais que les joueurs du Real n’allaient pas pouvoir venir. On a essayé mais bon jusqu’à quel point. Il n’y avait pas vraiment de mon côté l’espoir que ça évolue. Personnellement, j’avais pris un non sec, bien amené, bien poli, mais c’était non (sourire) », a répondu l’ancien attaquant de légende des Bleus et d’Arsenal.