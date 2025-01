Arsenal veut voler un attaquant à John Textor

Après les blessures de Bukayo Saka et de Gabriel Jesus, Arsenal veut du sang neuf en attaque. Plusieurs noms ont été cités ici et là depuis quelques jours comme ceux de Viktor Gyökeres, Dusan Vlahovic et Benjamin Sesko, alors que son agent a démenti. Et ce mercredi, le Daily Express en ajoute un à la liste : celui d’Igor Jesus.

Le média anglais assure que les Gunners sont très intéressés par le joueur de Botafogo, club qui appartient à un certain John Textor. L’ancien directeur sportif du club londonien, Edu, avait d’ailleurs déjà pas mal avancé sur ce dossier à 35 M€. Il était suivi avant même la blessure de Gabriel Jesus.