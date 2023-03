Les confidences de Christophe Galtier sur l’état actuel du PSG

La suite après cette publicité

Encore une fois, ce n’était pas brillant. Eliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich dès les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain retrouvait le quotidien du championnat à Brest. Dominateur en début de match, les hommes de Christophe Galtier ont ensuite laissé revenir les Bretons avant de s’en sortir grâce à un but de Kylian Mbappé. Une réalisation qui fait jaser puisque le Bondynois n’aurait sans doute pas dû terminer le match. Cette fois, les choses ont tourné en faveur des Rouge et Bleu qui possèdent provisoirement onze points d’avance sur l’OM (qui joue ce dimanche contre Strasbourg).

Mais alors qu’ils disposent d’un matelas confortable de points d’avance sur leur premier poursuivant à onze journées de la fin, les Parisiens aueront-ils la tête au championnat après leur énième couac continental ? Galtier assure que son groupe répond, même si la déception reste grande. «Ils ont repris le dessus. Venir gagner trois jours après la déception face au Bayern… il y a la bagarre pour le titre, je le rappelle, c’est très très important pour tout le monde. Les joueurs ont répondu présents dans un contexte pas favorable. L’emporter était la chose le plus importante. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de solidarité de la part de l’ensemble de l’effectif», a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d’enchaîner en conférence de presse.

À lire

EdF : les possibles surprises de la prochaine liste de Didier Deschamps

«Je n’ai pas senti de spleen»

«Il y a nos supporters qui sont omniprésents. Ils étaient nombreux ce soir et à Munich. On se doit aussi pour eux de ne rien lâcher. Il y a eu quelques situations où on semblait être moins bien. Il y a la fatigue, l’équipe a bien réagi. Il n’y a pas de petites victoires, il y a victoire. Le lendemain de Munich, c’était difficile. Nous avons voyagé jeudi. Vendredi, les joueurs ont parlé entre eux, j’ai aussi beaucoup parlé à mon groupe. Aujourd’hui, durant le voyage, j’ai senti qu’il y avait de la concentration, l’envie d’aller chercher cette victoire après cette immense déception. Au fur et à mesure que le match avançait, il y avait de la fatigue. Je n’ai pas senti de spleen ou que l’équipe lâchait. On savait qu’il y aurait des moments difficiles durant ce match. C’a été le cas pendant un quart d’heure, vingt minutes. De ce que j’ai pu voir vendredi, j’étais confiant sur la capacité de mon groupe d’avoir l’ambition de venir l’emporter. On en est à la quatrième victoire d’affilé. Il y a des points d’avance, il faut les maintenir. Si on peut creuser l’écart, ce serait encore mieux».

La suite après cette publicité

Un discours positif malgré la douleur partagé par Nuno Mendes. «C’est sur qu’après une défaite, on est tous tristes et déçus mais il fallait rebondir aujourd’hui et on a su ramener les trois points à la maison. On a trois objectifs dans l’année, il nous reste que le championnat mais on va tout faire pour aller le gagner. (…) Non, on ne manque pas de motivation. On est très motivé pour jouer. (…) On est déjà focalisé sur le championnat. La Ligue des Champions est passée maintenant on doit se concentrer sur le championnat. Il y a plein de matchs qui arrivent et on doit donner le maximum». Rendez-vous le week-end prochain face à une autre équipe malade, le Stade Rennais.