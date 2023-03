Brest-PSG : la fin de match très polémique de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a eu chaud. Attendu au tournant après sa nouvelle désillusion européenne, le club de la capitale devait se reprendre à Brest afin de conforter sa place de leader de Ligue 1. Dominateur dès l’entame de la rencontre, les Rouge et Bleu ont ouvert le score par l’intermédiaire de Carlos Soler. Et puis Paris s’est mis à déjouer alors qu’il maîtrisait les Bretons. Revenu à 1-1, le SB29 poussait alors et a même eu des occasions de passer devant. Et puis la fin de match lui a réservé une fin cruelle. Buteur en toute fin de match, Kylian Mbappé a crucifié les hommes d’Eric Roy. Sauf que si ces derniers l’ont mauvais, c’est parce que le champion du monde 2018 n’aurait sans doute pas dû terminer la rencontre.

A la 85e, Mbappé s’est accroché avec Haris Belkebla. Le numéro 7 parisien donne alors un coup de pied au Brestois, mais n’écope que d’un jaune. L’arbitre a-t-il été trop clément ? «Mbappé, un rouge ? Je n’en parle pas, je n’ai pas revu, et l’arbitre a sorti deux cartons jaunes», a déclaré Christophe Galtier au micro de Canal+, avant de se présenter en salle de presse. «Je n’ai pas revu les images, j’ai vu que l’arbitre a mis un carton jaune aux deux joueurs, je pense que c’est bien comme ça». De son côté, Eric Roy n’a pas voulu mettre de l’huile sur le feu. «J’en sais rien. Je ne suis pas là pour demander à ce que les joueurs soient expulsés. Il évident que s’il méritait de l’être… il faudrait revoir exactement les images. J’ai vu qu’il avait eu un geste malheureux, de réflexe, qui était apparenté à un coup de pied. S’il avait été plus sévèrement sanctionné, ce n’est pas lui qui aurait marqué le deuxième but (sourire)».

À lire

PSG : 300e passe décisive en club pour Lionel Messi

«J’aimerais bien voir un vrai coup de pied alors…»

Impliqué dans cette action polémique, Belkebla est lui aussi resté soft, en concédant toutefois que la couleur du carton n’aurait peut-être pas été la même si c’était lui qui avait fait ce mauvais geste. «Je ne suis pas arbitre. Il me met un mauvais coup, je lui attrape la jambe, il me remet un deuxième coup. C’est là que je me relève et que je m’énerve un peu. De là à dire s’il mérite de sortir ou pas, ce n’est pas à moi de juger. On ne va pas pleurer, l’arbitre en a décidé autrement. Après, si ça avait été dans l’autre sens, je ne sais pas si j’aurais encore été sur le terrain». En revanche, son coéquipier Pierre Lees-Melou a été plus tranchant.

La suite après cette publicité

«Moi je vois les images en direct. Je vois un coup de pied, après on va pas se cacher derrière ça. On ne va pas dire qu’on a perdu à cause de ça, mais j’aimerais savoir si tous les joueurs faisaient ça, s’ils auraient tous le même sanction. Voila c’est tout ce que j’aimerais savoir après je veux pas lancer de polémique parce qu’après on va encore dire qu’on pleure sur l’arbitrage et tout. Mais pour moi, il y a un joli coup de pied, mais j’ai demandé des explications à l’arbitre et il a dit que c’était pas assez prononcé donc j’aimerais bien voir un vrai coup de pied alors…» Le débat est ouvert.