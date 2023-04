Commission de discipline : lourdes sanctions pour l’OM, Téji Savanier et Yoann Touzghar

Comme tous les mercredis, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict concernant les sanctions infligées aux différents acteurs de Ligue 1 et Ligue 2. A commencer par les joueurs, puisque le Montpelliérain Téji Savanier et l’Ajaccien Yoann Touzghar, expulsés respectivement contre Rennes (victoire 1-0) et Brest (0-0), ont écopé chacun de trois matches de suspension et ne pourront retrouver la compétition qu’à partir de la 36e et antépénultième journée du championnat.

Du côté des avertissements pour accumulations de cartons jaunes, on retrouve le Lyonnais Corentin Tolisso, le Rémois Emmanuel Agbadou ou encore le Lorientais Bamo Meïté. Enfin, concernant les supporters, l’Olympique de Marseille devra faire sans les Fanatics, puisque leur espace réservé «pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis» ainsi qu’une «fermeture pour un match avec sursis de l’espace réservé aux Winners du virage Sud de l’Orange Vélodrome», peut-on lire dans le communiqué de l’instance.

Le communiqué complet

Réunie le 26 avril 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Trois matchs fermes de suspension

Téji SAVANIER (Montpellier Hérault SC)

Yoann TOUZGHAR (AC Ajaccio)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 2 mai 2023 à 0h00.

Emmanuel AGBADOU (Stade de Reims)

Ismaël DIALLO (AC Ajaccio)

Mounaïm EL IDRISSY (AC Ajaccio)

Boubakar KOUYATÉ (Montpellier Hérault SC)

Bamo MEÏTÉ (FC Lorient)

Corentin TOLISSO (Olympique Lyonnais)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs fermes de suspension

Enzo BASILIO (EA Guingamp)

Lamine CAMARA (FC Metz)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 2 mai 2023 à 0h00.

Kylian KAÏBOUE (SC Bastia)

Julien MASSON (Valenciennes FC)

Benjamin SANTELLI (SC Bastia)

Ousseynou THIOUNE (Dijon FCO)

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

LIGUE 1 UBER EATS

31ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – ESTAC Troyes du 16 avril 2023

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

• Fermeture pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de l’espace réservé aux Fanatics du virage Nord de l’Orange Vélodrome.

• Fermeture pour un match avec sursis de l’espace réservé aux Winners du virage Sud de l’Orange Vélodrome.

La sanction prend effet à partir du mardi 2 mai 2023.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 3 mai 2023 à 18h.