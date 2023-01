Liga : le communiqué cinglant de l’Espanyol contre Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Le Derby de Catalogne du 31 décembre dernier a fait beaucoup de bruit… à cause de Robert Lewandowski. Alors qu’il était censé être suspendu pour les trois prochaines rencontres de championnat, Robert Lewandowski a finalement disputé le derby barcelonais, ce samedi (14h). Comme indiqué par le club barcelonais, le Tribunal central contentieux de Madrid a accordé une injonction préliminaire à la sanction imposée par le TAS. Une décision très mal reçue par l’Espanyol de Barcelone, son rival.

Dans un nouveau communiqué publié après la rencontre entre les deux équipes de Barcelone (1-1), l’Espanyol annonce avoir «déposé une lettre de plainte auprès de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) pour contester le match contre le FC Barcelone, correspondant au 15e match de Liga, pour mauvais alignement (…) Le RCD Espanyol, comme annoncé à la veille du match, utilisera toutes les ressources à sa disposition pour défendre ses intérêts et ceux de nos supporters, conscient que cette injustice flagrante met en péril l’essence de notre compétition et que cette injustice est fondée sur une résolution hâtive et avec des lacunes juridiques évidentes».

