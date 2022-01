Tammy Abraham a eu un accident de voiture

Auteur de 12 buts et 3 offrandes en 25 matches, Tammy Abraham (24 ans) s'adapte doucement, mais sûrement à l'AS Roma. S'il a connu des moments compliqués et d'autres plus reluisants, il n'a pas débuté 2022 du bon pied. Se rendant à l'entraînement, il aurait été victime d'un accident de voiture comme le signale la Gazetta dello Sport. Au volant de sa Porsche Cayenne, l'attaquant anglais qui se rendait à Trigoria, le centre d'entraînement du club giallorosso, il aurait heurté une petite voiture conduite par une femme.

La suite après cette publicité

Sortant de son véhicule pour vérifier l'état de cette dernière, il s'est arrangé à l'amiable et s'est rendu ensuite à l'entraînement. Un accident léger sans gravité et sans conséquence mis à part des dégâts matériels. En espérant que Tammy Abraham se montrera plus attentif lors de la reprise de la Serie A et le choc contre Milan ce jeudi.