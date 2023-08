OL - PSG : Jean-Michel Aulas sera au Groupama Stadium

Entre Jean-Michel Aulas et John Textor, la guerre est déclarée ! En réponse aux accusations du nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais à son encontre, l’ex-patron des Gones a répliqué en menant une action en justice contre l’Américian et sa société, Eagle Football, et en saisissant les comptes du club rhodanien. Malgré le contexte houleux combiné à une situation sportif délicate, le dirigeant sportif français a assuré qu’il sera présent pour supporter son équipe au Groupama Stadium à l’occasion du choc face au Paris Saint-Germain, dimanche prochain.

« En tout cas, je serai dimanche au stade derrière mon équipe. Et j’espère de tout cœur qu’elle va faire un exploit. Je rappelle que le match dernier à Paris, on avait gagné 1-0 avec Laurent Blanc. C’est mon club, je serai toujours derrière lui, bien qu’on ne veuille pas de moi, donc, en tribune présidentielle, alors que je suis administrateur du club. Je serai toujours là pour soutenir mon équipe, mais chacun doit gérer ses responsabilités », a déclaré JMA dans les colonnes de L’Equipe. À noter que sa dernière apparition au Groupama Stadium remonte au 27 mai dernier, lors de ses adieux.